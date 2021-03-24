شكرا لقرائتكم خبر عن وفد من نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين يزور الأكاديمية الوطنية للتدريب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زار وفد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم الاربعاء، مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.

ضم الوفد كلا من النائبة سها سعيد والدكتورة هيام فاروق عضوى مجلس الشيوخ عن تنسيقية الأحزاب، والنواب عماد خليل وخالد بدوى ومرثا محروس ورشا كليب وآية مدنى وهادية حسنى من أعضاء مجلس النواب عن التنسيقية.

أنشئت الأكاديمية الوطنية للتدريب بموجب قرار جمهورى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى فى أغسطس 2017؛ لتكون قبلة التطوير والتعلم فى مصر، ومنارة التنمية وقاطرة بناء الإنسان ونهضته بالعلم والمعرفة، على المستوى المحلى والإقليمى والدولى.