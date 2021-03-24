إيران تعلق على وجود مخطط إسرائيلي لاغتيال قائد بالحرس الثوري في لبنان

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 24 مارس 2021 02:09 مساءً - منذ 38 دقيقة

آخر تحديث: 24 - مارس - 2021 1:39 مساءً

في أول تعليق رسمي، نفى مسؤول إيراني التقارير التي تحدثت عن مخطط اغتيال نائب قائد فيلق القدس، في الحرس الثوري الإيراني للشؤون الاقتصادية، رستم قاسمي، على يد إسرائيل.

ونقلت وكالة أنباء التلفزيون الإيراني، الثلاثاء، عن مصدر مطلع، نفيه صحة هذا النبأ، قائلا: “إن المعلومات التي تحدثت عن وجود مخطط لجهاز الاستخبارات الإسرائيلي الموساد، لاغتيال نائب قائد فيلق القدس للشؤون الاقتصادية، رستم قاسمي في لبنان غير صحيحة”، مضيفًا أن “قاسمي بصحة جيدة”.

وأشار المصدر الإيراني إلى أنه “قبل ساعات قليلة، انتشرت شائعات في الفضاء الإلكتروني عن اغتيال رستم قاسمي، وزير النفط السابق في لبنان، على يد الموساد لكن الاغتيال لم يكلل بالنجاح”، منوها إلى أنه “بعد المتابعة تأكد لنا عدم صحة ما تم ذكره”.

وسبق أن تناقلت بعض وسائل الإعلام وحسابات في مواقع التواصل الاجتماعي تقارير تحدثت عن اغتيال رستم قاسمي، الذي شغل منصب وزير النفط في حكومة الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد، على يد عناصر في هيئة الاستخبارات والمهمات الخاصة “الموساد” في لبنان.

ويقود فيلق القدس، الذراع الخارجية للحرس الثوري الإيراني، الجنرال إسماعيل قاآني خلفًا للقائد السابق الجنرال قاسم سليماني الذي جرى اغتياله بطائرة أمريكية مسيرة، مطلع يناير/ كانون الثاني 2020، عقب وصوله إلى مطار بغداد الدولي قادما من دمشق.