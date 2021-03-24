شيخ الأزهر ينعى الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 24 مارس 2021 02:08 مساءً - منذ 54 دقيقة

نعى شيخ الأزهر الشريف، أحمد الطيب، الأربعاء، الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي ووزير المالية الإماراتي، الذي وافته المنية اليوم.

وفي بيان للأزهر، تقدم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص العزاء إلى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في وفاة أخيه الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم.

وتقدم الإمام الأكبر بخالص العزاء والمواساة إلى دولة الإمارات، قيادة وحكومة وشعبا، وإلى أسرة الفقيد، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن وفاة أخيه الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم عبر تغريدة تغريدة على تويتر قال فيها: “إنا لله وإنا إليه راجعون.. رحمك الله يا أخي وسندي ورفيق دربي.. وأحسن مثواك.. وضعت رحالك عند رب كريم رحيم عظيم”.

ولد الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، في 25 ديسمبر/كانون الأول عام 1945 بدبي، ودرس الابتدائية في المدرسة الأحمدية والثانوية في ثانوية دبي، ثم انتقل إلى بريطانيا لدراسة اللغة الإنجليزية وعلوم البلديات في جامعة كامبريدج.

وتسلم الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم رئاسة بلدية دبي مباشرة بعد تخرجه في منتصف الستينيات، وبقي في هذا المنصب حتى بعد تكليفه بمنصب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد والتجارة والصناعة في أول حكومة اتحادية برئاسة شقيقه الراحل الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم، فور إعلان الاتحاد في الثاني من ديسمبر 1971.

وشغل منصب وزير المالية منذ التشكيل الأول لمجلس الوزراء في 9 ديسمبر 1971 بعد 7 أيام من إعلان الاتحاد، وعُرف عنه اهتمامـه بالأعمال الإنسانية، وشـغفه بالثقافة والآداب والتطورات العلمية، وحرصه على التنمية البشرية المستدامة في بيئة عالمية مستقرة ترتكز على الحوار والشراكة..

وترأس الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم العديد من الهيئات والمؤسسات الحكومية رفيعة المستوى والتي تلعب دوراً حيوياً في دعم الاقتصاد وسوق العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة وفي إمارة دبي، ومن أهمها: بلدية دبـي، وهيئة آل مكتوم الخيرية، ومركز دبي التجاري العالمي، وشركة الإمارات الوطنية للبترول، وشركة دبي للغاز الطبيعي، وشركة دبي للألمنيوم، وشركة الإمارات الوطنية للمنتجات النفطية، ومركز تجهيز حقول النفط.

وحصل الشيخ حمدان بن راشد عام 2006 على 3 شهادات فخرية من الكلية الملكية البريطانية، حيث مُنح شهادة الزمالة الفخرية للكلية الملكية البريطانية للأمراض الباطنية بلندن، وشهادة الزمالة الفخرية للكلية الملكية البريطانية للأمراض الباطنية بأدنبرة، وشهادة الزمالة الفخرية للكلية الملكية البريطانية للأمراض الباطنية والجراحة بجلاسكو، وذلك بحسب “العين الاخبارية”.