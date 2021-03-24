انخفاض سعر اليورو الأوروبي مقابل الدينار الجزائري خلال تعاملات اليوم

محمد الفلاح - الأربعاء 24 مارس 2021

انخفض سعر اليورو الأوروبي مقابل الدينار الجزائري خلال تعاملات اليوم الأربعاء 24 مارس 2021 في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).



وبلغ سعر العملة الأوروبية في السوق السوداء 213.33 دينار للشراء مقابل 215.70 دينار للبيع.

وسجل اليورو في تعاملات البنوك وشركات الصرافة 159.27 دينار للشراء و159.32دينار للبيع.

واستقر سعر الدولار في السوق السوداء، عند 180 دينارا للشراء، و 182 دينارا للبيع، وفق وسائل إعلام محلية.

وفي البنك المركزي بلغ الدولار 133.74 دينار للشراء و133.76 دينار للبيع.

وتراجع سعر الجنيه الإسترليني في تعاملات السوق السوداء إلى 247.65 دينار للشراء و250.40 دينار للبيع.

وفي تعاملات البنوك سجل الإسترليني 185.19 دينار للشراء و185.24 دينار للبيع.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي لدى السوق السوداء عند 49.01 دينار للشراء و49.55 دينار للبيع.

وفي البنوك بلغ الدرهم 36.40 دينار للشراء و36.41 دينار للبيع.

كما سجل سعر الريال السعودي في السوق السوداء عند 48 دينارا للشراء و48.53 دينار للبيع.

ولدى بنك الجزائر المركزي سجل الريال 35.66 دينار للشراء و35.66 دينار للبيع.

ويتعرض البلد العضو بمنظمة أوبك لضغوط منذ سنوات، بسبب ضعف أسعار النفط العالمية بالنظر إلى أن إيرادات صادراته من النفط والغاز تشكل 60% من ميزانية الدولة و94% من مجمل إيرادات التصدير.