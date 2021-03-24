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شكرا لقرائتكم خبر عن هيثم بن طارق يعزي محمد بن راشد في وفاة أخيه والان مع التفاصيل
محمد الفلاح - الأربعاء 24 مارس 2021
بعث السلطـان هيثم بن طارق برقية تعزية ومواساة إلى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الامارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى، أخيه الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية. وفقا لصحيفة الشبيبة العمانية.
وأعرب سلطان عمان، عن خالص تعازيه وصادق مواساته داعيًا المولى القدير أن يتغمّد الفقيد بواسع رحمته ويُسكنه فسيح جناته، ويُلهم سموه وكافة أفراد أسرته الصبر والسلوان.