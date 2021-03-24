هيثم بن طارق يعزي محمد بن راشد في وفاة أخيه

وأعرب سلطان عمان، عن خالص تعازيه وصادق مواساته داعيًا المولى القدير أن يتغمّد الفقيد بواسع رحمته ويُسكنه فسيح جناته، ويُلهم سموه وكافة أفراد أسرته الصبر والسلوان.

بعث السلطـان هيثم بن طارق برقية تعزية ومواساة إلى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الامارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى، أخيه الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية. وفقا لصحيفة الشبيبة العمانية.

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محمد يوسف

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