شيخ الازهر يعزي الشيخ محمد بن راشد في وفاة أخيه الشيخ حمدان بن راشد

محمد الفلاح - الأربعاء 24 مارس 2021

تقدم فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص العزاء إلى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الامارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي،في وفاة أخيه الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، وزير المالية، والذي وافته المنية صباح اليوم الأربعاء.



ويتقدم فضيلة الإمام الأكبر بخالص العزاء والمواساة إلى دولة الإمارات، قيادة وحكومة وشعبا، وإلى أسرة الفقيد، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته. "إنَّا لله وإنا إليه راجعون".