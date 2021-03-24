شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا .. 8861 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت السلطات الروسية اليوم تسجيل 401 حالة وفاة بالإضافة إلى 8861 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال ال 24 ساعة الماضية.

وقال مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة (كورونا) في بيان إن الحصيلة الإجمالية للوباء ارتفعت وفقا لهذه المعطيات إلى 96219 وفاة و4483471 إصابة بالفيروس.

وأوضح البيان أن عدد المصابين الذين تماثلوا للشفاء خلال ال 24 ساعة الماضية بلغ 10355 ليرتفع اجمالي حالات التعافي من الوباء التاجي إلى 4098400 حالة.