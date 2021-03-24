شكرا لقرائتكم خبر عن ميانمار .. السلطات العسكرية تطلق سراح مئات المتظاهرين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلق الحكام العسكريون في ميانمار اليوم الأربعاء سراح مئات المتظاهرين الذين اعتقلوا أثناء حملة قمع ضد المحتجين في حين ظلت الكثير من الشركات ومؤسسات قطاع الأعمال في يانجون مغلقة وبدت الشوارع خالية بعد أن دعا مناهضو الانقلاب لإضراب صامت.

وقال شهود، كان من بينهم بعض محامي السجناء، إن عدة حافلات مكتظة بالسجناء شوهدت تغادر سجن إنسيين في يانجون صباح اليوم.

ولم ترد تقارير من السلطات عن عدد من تم إطلاق سراحهم. ولم يرد متحدث باسم الجيش على اتصالات بهذا الشأن.