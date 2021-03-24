القبض على متهمين اثنين بحوزتهما مواد مخدرة في الديوانية

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية شرطة محافظة الديوانية، اليوم الاربعاء، القبض على متهمين اثنين بحوزتهما مواد مخدرة في المحافظة.

المديرية قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "سيطرة الشامية التابعة لشرطة محافظة الديوانية تمكنت من إلقاء القبض على شخصين من سكنة محافظة النجف الأشرف بعد أن وجد بحوزتهما خلال تفتيشهما مادة الكريستال المخدرة وكمية من الحبوب".



وبينت المديرية أنه "تم إرسالهما إلى الجهة المختصة لغرض إكمال الإجراءات القانونية أصوليا".

