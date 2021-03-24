انت الان تتابع خبر في مثل هذا اليوم.. تُوفي الاسطورة الهولندية يوهان كرويف والان مع التفاصيل
2021-03-24 | 12:03
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في مثل هذا اليوم عام 2016 تُوفي الاسطورة الهولندية يوهان كرويف في مدينة برشلونة بعد معاناة مع سرطان الرئة.
توفي أسطورة كرة القدم الهولندي يوهان كرويف اليوم الخميس (24 مارس/ أذار 2016) عن عمر يناهز 68 عاما بعد صراع طويل مع مرض السرطان، حيث وافته المنية خلال تواجده بين أفراد عائلته في برشلونة الأسبانية حسب ما أعلنت مؤسسة كرويف.
وكان الأطباء شخصوا مرض كرويف في أواخر تشرين أول/أكتوبر الماضي بأنه سرطان في الرئة. ورغم هذا، أصدر كرويف نجم أياكس الهولندي وبرشلونة الأسباني والمنتخب الهولندي سابقا بيانا مفعما بالتفاؤل قال فيه: "حتى الآن، ينتابني شعور بأنني أتقدم 2 / صفر في الشوط الأول من مباراة لم تنته بعد. ولكنني أثق في أنني سأنهيها منتصرا". وسبق لكرويف، الذي كان مدخنا في الماضي، أن أجرى جراحة في القلب عام 1991".
ونشر حساب نادي برشلونة على تويتر تغريدة استذكرت فيها الاسطورة الهولندية يوهان كرويف وكتبت: دائما في قلوبنا.
ويعتبر كرويف من أعظم لاعبي كرة القدم عبر التاريخ كما سبق له الفوز بجائزة أفضل لاعب أوروبي ثلاث مرات. وتضمنت إنجازات كرويف الفوز مع أياكس بكأس أندية أوروبا (دوري الأبطال حاليا) ثلاث مرات من 1971 إلى 1973 وكذلك بثمانية ألقاب في الدوري الهولندي كما توج في آخر موسم بمسيرته الكروية بلقب الدوري الهولندي مع فينورد في موسم 1983 / 1984 بخلاف فوزه بلقب الدوري الأسباني مع برشلونة في 1974 .
كما تولى كرويف، بعد اعتزاله، تدريب برشلونة وقاده للفوز بدوري الأبطال في 1992 وبلقب الدوري الأسباني أربع مرات في الفترة من 1988 حتى 1996.
وقاد كرويف المنتخب الهولندي للفوز بالمركز الثاني في بطولة كأس العالم 1974 والمركز الثالث في كأس أمم أوروبا (يورو 1976) علما بأنه خاض 48 مباراة دولية مع الفريق على مدار مسيرته الكروية.