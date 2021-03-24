بالصور: اخماد حريق اندلع داخل احد فروع مصرف الرافدين في بغداد

وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "فرقها تمكنت بغضون دقائق من اخماد حادث حريق اندلع داخل بناية مصرف الرافدين فرع القصر الأبيض في منطقة الكرادة وسط بغداد".

واشارت الى ان "فرق الدفاع المدني طوقت وعزلت الحريق الذي اندلع في الطابق الثالث حيث يحتوي على اثاث مستهلك وابعدت النيران عن طوابق المصرف وانهت الحريق دون تأثر عمل المصرف" لافتة الى عدم تسجيل اصابات او خسائر بشرية مع تحجيم الاضرار المادية".