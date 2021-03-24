وكيل اعماله: استغرب عدم استدعاء محمد مصطفى لصفوف اسود الرافدين

وقال نوفل في حديث للسومرية نيوز انه "ما زلت لا أفهم لماذا لا يتم استدعاء محمد للمنتخب العراقي، هذا اللاعب قدم اداءً ممتازاً في الفترة الماضية وآمل أن يأخذ فرصته لإثبات نفسه".

وبين أن "هذه النوعية من المدافعين ضرورية حقاً للمنتخب الوطني، خاصة في ظل المستويات التي يقدمها مع الفجيرة في الوقت الحالي وهو نجم في فريقه".



وساهم محمد مع الفجيرة باحتلال المركز الـ12 في سلم الترتيب، برصيد 14 نقطة، وأحرز معه 3 أهداف حاسمة لفريقه هذا الموسم.