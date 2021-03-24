نادي الأسير الفلسطيني: قوات الاحتلال تعتقل 22 فلسطينيا في الضفة الغربية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - قال نادي الأسير الفلسطيني ان قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت اليوم الاربعاء 22 فلسطينيا في الضفة الغربية بينهم اثنان من قادة حركة (حماس).

وأضاف النادي في بيان صحفي ان قوات الاحتلال اعتقلت سبعة مواطنين في مخيم (الجلزون) للاجئين بينهم القيادي في (حماس) باجس نخلة.

وذكر ان قوات الاحتلال اقتحمت مدينة رام الله واعتقلت جمال الطويل احد قادة حركة (حماس) الذي افرج عنه مؤخرا فيما طالت الحملة 11 اخرين في محافظة جنين واعتقل الأربعة الاخرين من محافظات أخرى.

وتأتي حملة الاعتقالات التي طالت قياديين من حركة (حماس) قبل شهرين من موعد الانتخابات التشريعية في مايو القادم التي ستشارك فيها الحركة.