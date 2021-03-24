الامارات تعلن الحداد ثلاثة أيام لوفاة نائب حاكم دبي

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - نعت وزارة شؤون الرئاسة الاماراتية اليوم الاربعاء نائب حاكم دبي وزير المالية الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم الذي وافته المنية عن عمر ناهز 74 عاما واعلنت الحداد مدة ثلاثة أيام.

وذكرت الوزارة في بيان أوردته وكالة الانباء الإماراتية (وام) "ببالغ الحزن والأسى ينعى رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان حفظه الله نائب حاكم دبي وزير المالية الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم داعيا الله عز وجل ان يسكنه فسيح جناته ويلهم آله الصبر السلوان".

وأمر الشيخ خليفة بن زايد بتنكيس الأعلام في الدولة ابتداء من اليوم وترفع يوم السبت المقبل.

ومن جانبه قال المكتب الإعلامي لحكومة دبي في بيان ان نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم امر بإعلان الحداد وتنكيس الاعلام في امارة دبي مدة 10 ايام وتعطيل العمل في الدوائر والمؤسسات في الإمارة مدة ثلاثة أيام ابتداء من يوم غد الخميس.

وولد الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم في عام 1945 وهو الابن الثاني للشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم حاكم دبي منذ عام 1958 حتى عام 1990.

وشغل الشيخ حمدان بن راشد منصب وزير المالية في دولة الإمارات منذ التشكيل الأول لمجلس الوزراء ديسمبر 1971 وحتى وفاته وترأس العديد من الهيئات والمؤسسات الحكومية الإماراتية والتي تلعب دورا حيويا في دعم الاقتصاد وسوق العمل في الدولة.