قوات الاحتلال الاسرائيلي تشن غارات عنيفة على عدة مواقع بغزة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - شنت المقاتلات الحربية لقوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء سلسلة غارات عنيفة على عدة مواقع بقطاع غزة ألحقت اضرارا مختلفة دون وقوع إصابات.

وقالت وكالة الانباء الرسمية الفلسطينية (وفا) " ان القصف استهدف موقعا جنوب غزة عبر مقاتلات إسرائيلية من طراز (f16) بخمسة صواريخ ما أدى الى تدميره واشتعال النيران وإلحاق اضرار بمنازل للفلسطينيين مجاورة للاستهداف".

واضافت ان القصف استهدف موقعا اخر في مدينة (دير البلح) وسط قطاع غزة بصاروخين ما أدى الى إلحاق اضرار وصفتها بالجسيمة.

وفي سياق متصل قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي افخاي ادرعي في بيان صحفي إن "طائرات ومروحيات حربية قصفت موقعا لإنتاج وسائل قتالية صاروخية بالإضافة إلى موقع عسكري آخر تابع لحركة (حماس) في قطاع غزة ردا على إطلاق صاروخ في وقت سابق".

وحمل ادرعي حركة (حماس) مسؤولية ما يجري في قطاع غزة وما ينطلق منه وتداعيات الأعمال المرتكبة ضد إسرائيل.

وكان جيش الاحتلال اعلن امس الثلاثاء سقوط قذيفة صاروخية في منطقة مفتوحة غير اهلة بالسكان قرب احدى المستوطنات الإسرائيلية في (بئر السبع) في حين لم يعلن أي فصيل عسكري فلسطيني مسؤوليته عن اطلاق قذائف تجاه اسرائيل.