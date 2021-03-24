تركيا.. اعتقالات تعسفية تطال أكثر من 100 عسكريًا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 24 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

اعتقلت السلطات في تركيا اليوم الثلاثاء 184 شخصا من بينهم 123 عسكريًا في الجيش.



بزعم العلاقة مع حركة الخدمة جرت حملات الاعتقال في 53 ولاية تركية مركزها إزمير بالإضافة إلى شمال قبرص.

ومن بين المعتقلين الـ 184، 38 طالبا بالمدرسة العسكرية تم فصلهم عقب المحاولة الانقلابية و146 عسكريا من بينهم 123 بالجيش، وذلك في إطار التحقيقات التي تجريها نيابة إزمير.

وبدأت فرق مكافحة الإرهاب بمديرية أمن إزمير وفرق قيادة قوات الدرك بالولاية أيضا في الواحدة من صباح اليوم حملة للقبض على الصادر بحقهم قرارات اعتقال، حيث تمكنت قوات الأمن من توقيف 148 من الصادر بحقهم قرارات اعتقال.

وتم اقتياد المعتقلين إلى مديرية الأمن وقيادة قوات الدرك لاستجوابهم عقب إخضاعهم للفحوصات الطبية.

ومنذ محاولة الانقلاب، أطلقت تركيا حملة “تطهير” شملت كافة القطاعات العامة وأسفرت عن اعتقال نحو 80 ألف شخص في انتظار المحاكمة، وعزل أو أوقف عن العمل حوالي 150 ألفا من موظفي الحكومة وأفراد الجيش والشرطة وغيرهم.

وفي شهر يونيو/ حزيران الماضي، قالت وزارة الدفاع التركية إنه منذ محاولة انقلاب 15 يوليو/ تموز 2016 فصلت من الجيش 15 ألف و583 عسكريا في إطار تحقيقات حركة الخدمة بينما لا تزال تتواصل التحقيقات الإدارية والجنائية بحق 4 آلاف و156 جنديا.

ويحمل الرئيس التركي رجب أردوغان حركة الخدمة مسئولية تدبير انقلاب عام 2016 إلا أن اتهامه يفتقر إلى أدلة ملموسة