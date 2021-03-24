شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا العالمية تتجاوز 124 مليوناً والوفيات 2855135 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (رويترز)

أظهر إحصاء لرويترز أن ما يزيد على 124 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى 2855135. وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الولايات المتحدة 543152 29929550

البرازيل 295425 12047526

الهند 160166 11686796

روسيا 223085 4474610

فرنسا 92908 4313073

المملكة المتحدة 126284 4307304

إيطاليا 105879 3419616

إسبانيا 73744 3234319

تركيا 30316 3061520

ألمانيا 75107 2680863