شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الشارقة تطلق التطبيق الذكي «My Hub» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

أطلقت جامعة الشارقة تطبيق My Hub (Yammer)، وهو تطبيق للأجهزة الذكية يوفر منصة اجتماعية متكاملة لأسرة الجامعة من أعضاء الهيئات التدريسية والإدارية والطلبة، كما يوفر قنوات تواصل بين الأقران، بالإضافة إلى خاصية المحادثات الجماعية.

وخلال ورشة العمل التي نظمتها لجنة التطبيقات الذكية بالجامعة للتعريف بالتطبيق، قدم الدكتور محمد عبيدات، عميد كلية الحوسبة والمعلوماتية، رئيس اللجنة المشرفة على تطوير وتصميم التطبيق، نبذة عن البرنامج وأهميته في الوقت الحاضر من خلال إيجاد منصة افتراضية تجمع جميع أعضاء أسرة جامعة الشارقة مع الطلبة، لدعم استمرار التواصل بين الطلبة وأعضاء الهيئات التدريسية والإدارية، كما قدم الشكر إلى ماجد الجروان، نائب مدير الجامعة لشؤون العلاقات العامة، على طرحه فكرة التطبيق، كذلك شكر أعضاء اللجان القائمة على تنفيذ التطبيق.

الدكتورة إيمان أحمد عكور، رئيس قسم نظم المعلومات بكلية الحوسبة، قدمت نبذة عن هدف

ونطاق التطبيق، من حيث حقوق وامتيازات أعضاء الجامعة، وكيفية ربط الطلبة مع أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية على مختلف المستويات، ثم تحدثت عن فوائد التطبيق، حيث سيتواجد ممثلون عن الكليات والأقسام الإدارية المختلفة في جميع الأوقات للرد على الاستفسارات، كما سيوفر التطبيق قاعدة بيانات كبيرة تهم الطلبة وربط التطبيق بالبوابة الإلكترونية للجامعة، وسيسهل التطبيق وصول صوت الطلبة لإدارة الجامعة، بهدف التغذية الراجعة وتتبع الشكاوى لتحسين وتطوير الخدمات التي تقدمها الجامعة للطلبة.

بعد ذلك تحدثت أنيسة معمر بالطيب، رئيس قسم خدمات الحوسبة الأكاديمية، عن الإضافة التي يقدمها التطبيق لأسرة الجامعة ومنها: إمكانية مشاركة الملفات، والموارد والمواقع عبر الإنترنت، ومشاركة مقاطع الفيديو، ومنح المجموعات البحثية مكاناً لتبادل الأفكار والمعلومات والنتائج، وتوفير مكان للطلبة للتفاعل مع الأساتذة في الأمور الأكاديمية، وتحدثت أيضاً عن مجموعات الكليات ومجموعات أعضاء هيئة التدريس ومجموعات الإدارات وكيفية إنشائها وإدارتها والمهام والمسؤوليات، كما تم عرض الهيكل البنائي للتطبيق مثل: ابق على تواصل، وكيفية تقديم الاقتراحات والشكاوى، وكيفية الإرشاد الأكاديمي، والساعات المكتبية وتدريس الأقران، وكيفية مشاركة الأفكار، بالإضافة إلى شرح عملي لكيفية التسجيل واستخدام التطبيق.

الدكتور نافيد أحمد، رئيس قسم علوم الحاسوب بكلية الحوسبة والمعلوماتية، تحدث عن النتائج الإيجابية للدراسة الأولية للتطبيق (Pilot Study)، والتي استمرت لفترة بمشاركة أعضاء الهيئات التدريسية والإدارية والطلبة للعمل على تقييم التطبيق من خلال الوصول إلى المنصة عن طريق الأجهزة الذكية أو أجهزة الحاسوب، وفي نهاية الورشة قدمت الدكتورة نادية فرحات، مديرة إدارة التسويق واستقطاب الطلبة، الخطة التسويقية للتطبيق.