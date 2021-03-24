شكرا لقرائتكم خبر عن «ذا بروميناد» وجهة تجزئة من العصر الفيكتوري في دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أطلقت شركة فينسيتور ريالتي، «ذا بروميناد» الذي يُعد وجهة جديدة للتجزئة والسياحة ضمن مشروع «فينسيتور بوليفارد» بجوار دبي «ميراكل جاردنز» في منطقة «أرجان».

ويقدم «ذا بروميناد» تجربة تجزئة مستوحاة من إرث الطراز الأوروبي فضلًا عن زخارف من العصر الفيكتوري تخلق تجربة تسوق مختلفة. ويمتد البروميناد على مساحة تزيد على 100 ألف قدم مربعة لتجربة البيع بالتجزئة، جنباً إلى جنب مع ممشى بوليفارد الذي يبلغ طوله 250 متراً.

وقال فيجاي دوشي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة «فينسيتور ريالتي»: «منذ اليوم الأول، أردنا إنشاء نوع مختلف من الأصول من شأنه تغيير التصور العام حول العقارات في دبي. من خلال تطوير العقارات الشبيهة بالقصور على الطراز الأوروبي الباروكي، فقمنا بإعطاء العقارات بعداً مختلفاً تماماً في دبي وإطلاق مشروع «ذا بروميناد» والذي يُعد خطوة إلى الأمام».