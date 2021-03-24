شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الشئون العربية بالنواب تناقش بيانى الخارجية والتعاون الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، اجتماعين الأسبوع المقبل، الأول يوم الأحد لمناقشة البيان الذى ألقته الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى بالجلسة العامة لمجلس النواب المُنعقدة بتاريخ 20 يناير 2021.

وتعقد لجنة الشئون العربية اجتماعها الثانى خلال الأسبوع يوم الاثنين لمناقشة البيان الذى ألقاه وزير الخارجية السفير سامح شكرى أمام الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة بتاريخ 26 يناير 2021.