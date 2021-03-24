اخبار العالم

لجنة الشئون العربية بالنواب تناقش بيانى الخارجية والتعاون الأسبوع المقبل

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الشئون العربية بالنواب تناقش بيانى الخارجية والتعاون الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، اجتماعين الأسبوع المقبل، الأول يوم الأحد لمناقشة البيان الذى ألقته الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى بالجلسة العامة لمجلس النواب المُنعقدة بتاريخ 20 يناير 2021.

 

وتعقد لجنة الشئون العربية اجتماعها الثانى خلال الأسبوع يوم الاثنين لمناقشة البيان الذى ألقاه وزير الخارجية السفير سامح شكرى أمام الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة بتاريخ 26 يناير 2021.

 

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا