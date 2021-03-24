شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف توافق على طلب النائب محمد تيسير مطر بفرش مسجد النصر بالبساتين.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل النائب محمد تيسير مطر، أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أمين عام حزب إرادة جيل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على موافقة وزارة الأوقاف بشأن الطلب المقدم لفرش مسجد النصر بشارع أبو بريك بمنطقة البساتين محافظة القاهرة، وعقب الحصول على الموافقة تسلم مكتب النائب 1100 متر سجاد، وتم التواصل مع القائمين على إدارة المسجد للبدء في عمليات الفرش والتجهيز.

كان مطر قد تقدم بالطلب استجابة لشكوى السكان بالمنطقة، ويمكن لسكان قطاع القاهرة التقدم بطلباتهم واقتراحاتهم من خلال التواصل مع مكتب شكاوى المواطنين الخاص بالنائب عن طريق الهاتف:

من أي خط أرضي: 0227174040

من أى جوال: 01033361686

أو من خلال زيارة المكتب بمقريه في دار السلام وجاردن سيتي في العناوين التالية:

????دار السلام: ٦٠ شارع الفيوم، الملاءة، دار السلام، القاهرة

???? جاردن سيتي: ١٤ شارع فؤاد سراج الدين، جاردن سيتي، القاهرة



وزارة الأوقاف توافق على طلب النائب محمد تيسير مطر بفرش مسجد النصر بالبساتين (1)



وزارة الأوقاف توافق على طلب النائب محمد تيسير مطر بفرش مسجد النصر بالبساتين (2)



وزارة الأوقاف توافق على طلب النائب محمد تيسير مطر بفرش مسجد النصر بالبساتين (3)