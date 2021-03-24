شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد رمزى نائب التنسيقية يطالب بإنشاء ملعب بمركز شباب الحسانين بمنشأة القناطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم النائب أحمد رمزى عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بطلب إلى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة للموافقة على تنفيذ أعمال الصيانة وتغيير أرضية الملعب بمركز شباب قرية الرهاوى التابعة لمركز منشأة القناطر وكذلك الموافقة على إنشاء ملعب خماسي بمركز شباب قرية الحسانين.

ووافق وزير الشباب والرياضة على إدراج أعمال الصيانة بملعب مركز شباب الرهاوى، وأعمال إنشاء ملعب خماسي بمركز شباب الحسانين ضمن خطة الوزارة عن العام المالي 2021 / 2022.

كان النائب أحمد رمزى عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قد نجح من قبل فى إنهاء معاناة أهالى قريتى بهرمس والسبيل فى عدم وجود مركز شباب بهرمس على مدار عشرات السنين، وحصل النائب على كافة الموافقات من الجهات المعنية والبدء الفورى فى بناء مركز الشباب على الأرض، والتى كانت مخصصة منذ عشرين عاما لبناء مركز شباب دون تنفيذها على ارض الواقع رغم مرور كل هذه السنوات.

جاء ذلك فى استجابة فورية للدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أثناء لقائه مع النائب أحمد رمزى وتعهد الوزير بإنهاء معاناة القريتين التى يزيد عدد سكانهما عن 50 ألفا، ووجه النائب أحمد رمزى الشكر لوزير الشباب والرياضة على سرعة الاستجابة فى أقل من شهر والبدء فى الاعمال والمقرر الانتهاء منها عدة أشهر.