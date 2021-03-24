إصابة 4 وإضرام النيران بسيارة خلال مشاجرة في دهب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن جنوب سيناء، طرفي مشاجرة في مدينة دهب، أسفرت عن إصابة 4 أشخاص وإضرام النيران في سيارة.

تبلغ لقسم شرطة دهب بحدوث مُشاجرة بدائرة القسم، بالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين كلاً من (مجموعة من الأشخاص بجنوب سيناء)، (مجموعة أشخاص من محافظة أسيوط ومقيمين بمدينة دهب).

وتبين أنه أثناء سير سيارة نقل قيادة (أحد الأشخاص ينتمي للطرف الأول) بدائرة القسم اصطدم بـ (شخصين ينتميان للطرف الثاني) حال ترجلهما بذات المنطقة، نتج عن ذلك إصابتهما بجروح وكدمات بأنحاء متفرقة بالجسم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وبالعرض على النيابة العامة تم التصالح فيما بينهم، وفي وقت لاحق حدثت بينهما مشادة تبادلوا خلالها التعدي بالضرب على بعضهما، ونتج عن ذلك إصابة 4 أفراد من (الطرف الثاني) بكدمات متفرقة، وإضرام النيران بسيارة ملاكي ملك أحد أفراد (الطرف الثاني).

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن جنوب سيناء تنسيقاً وقطاع الأمن العام، وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط طرفي المشاجرة.