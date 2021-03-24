تيسيرًا على مواطنين.. الداخلية توفد مأموريات لاستخراج بطاقات الرقم القومي في المنوفية وبورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

أوفد قطاع الأحوال المدنية مأموريات؛ لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي، استهدفت بعض قرى محافظتي (المنوفية - بورسعيد)، انطلاقاً من مسئولية الوزارة المجتمعية وركائز المنظومة الأمنية المعاصرة في توفير كافة الإمكانيات للتيسير على المواطنين.

كما لبى قطاع الأحوال المدنية التماس عدد من الحالات الإنسانية، وتقديم المساعدة لهم في استخراج وتجديد بطاقة الرقم القومي الخاصة بهم، حيث تم إيفاد مأموريات خارجية تابعة للقطاع بـ (محال إقامتهم - المستشفيات)، وتم عمل الإجراءات اللازمة لاستخراج بطاقة الرقم القومي الخاصة بهم وتسليمها لهم.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين في تقديم الخدمات الجماهيرية.