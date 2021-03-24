قاضي محاكمة "سفاح الجيزة": ارتكب منكرًا "تكاد السماوات يتفطرن منه" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

قال المستشار عماد عطية، رئيس محكمة جنايات الجيزة، إن المتهم قذافي فرج "أتى شيئا إدًا (منكرًا عظيمًا)، تكادُ السماوات يتفطّرن منه وتنشقُ الأرض، وتخرُ الجبالُ هدًا".

وأضاف في منطوق حكمه اليوم الأربعاء، على المتهم المعروف بـ"سفاح الجيزة"، بأنه قتل المجني عليه صديق عمره رضا محمد عبداللطيف "والتي حرم الله قتلها إلا بالحق".

واستشهد في حكمه بقول الله تعالى "إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ۖ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ".

وتابع "حكمت المحكمة حضوريًا وبإجماع الآراء بالإعدام شنقا للمتهم قذافي فرج عبدالعاطي لما هو منسوب إليه، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة".

وقضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بزينهم، اليوم الأربعاء، بالإعدام شنقا للمتهم قذافي فراج عبدالعاطي المعروف بـ"سفاح الجيزة"، لقيامه بقتل صديقه رضا عبداللطيف، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، ودفنه.

صدر الحكم برئاسة المستشار عماد عطية، وعضوية المستشارين وائل إدريس، ويحيى عادل صادق.

وتسلمت المحكمة الرأي الشرعي لفضيلة مفتي الجمهورية في إعدامه.

وكانت النيابة العامة أحالت قذافي فراج، الشهير بـ"سفاح الجيزة"، إلى محكمة الجنايات، لاتهامه بقتل صديقه رضا محمد عبداللطيف ودفنه.

ويحاكم المتهم المعروف ب"سفاح الجيزة" في 4 قضايا قتل هم زوجته وسيدتان وصديقه بدوائر الهرم وبولاق الدكرور بالجيزة والمنتزه بالإسكندرية مع سبق الإصرار خلال عامي 2015 و2017، وإخفائه جثامينهم بدفنها في مقابر أعدها لذلك.