تكريم ٧ أمهات في احتفالية مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية- مروة شاهين:

كرم الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، صباح اليوم الأربعاء، الأمهات المثاليات بالمحافظة ضمن احتفالية مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية بالأم المثالية عن العام ٢٠٢٠/٢٠٢١، بحضور أماني النادري وكيل مديرية التضامن الاجتماعي.

,قال "رحمي" في الاحتفالية: "الأم إذا تحدثنا عنها حتى نهاية الدهر لن يوفيها حقها، فالأمومة هي أعظم المشاعر الإنسانية التي يحسها الفرد في حياته فهي تمثل كل معاني الحب والحنان والدفء والعطاء لأبنائها، وهي التي تعاني في ظل تحديات العصر الحالي لإنتاج رجال ونساء قادرين على العمل في ظل ظروف صعبة"، ووجه التحية لأم الشهيد، وللأمهات من ذوي الهمم.

وفي نهاية الحفل جرى تكريم كل من صبحية حسن المرسي، آمال أحمد عبدالرؤوف، ميرفت وديع كامل، ثريا أحمد حسيب، سلوى عبدالقادر محمد "الأم البديلة مؤسسات"، علماء الصبحي إبراهيم "أم لابن من ذوي الهمم" انتصار مهدي السيد عبدالرحيم.