ًإيطاليا تعهد بتسريع حملة التطعيم ضد كورونا وحقن نصف مليون جرعة يوميا

ياسر رشاد - القاهرة - تعهد رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي اليوم الأربعاء، بتسريع حملة التطعيم الوطنية ضد وباء كورونا، معلنا في خطاب أمام مجلس الشيوخ أن الهدف هو حقن نصف مليون جرعة في اليوم.

ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية عن دراجي قوله " أريد أن أنقل رسالة ثقة إلى جميع الإيطاليين، كررت في الأسابيع الأخيرة أن الحكومة مصممة على تكثيف حملة التطعيم بأقصى قدر ممكن، ونحن نعمل بالفعل على تعويض التأخير الذي حدث في الأشهر الأخيرة، يجب أن نفعل ذلك من أجل صحة المواطنين، وتعليم أطفالنا، ومن أجل إنعاش الاقتصاد ".



كما أوضح رئيس الوزراء أن هدف بلاده هو رفع التطعيمات قريبا إلى نصف مليون جرعة يوميا، مشدداً على ضرورة الإسراع في حملة التطعيم التي

بدأت نتائجها تظهر بالفعل في البيانات الخاصة بمؤشرات الجائحة، مشيرا إلى أن الجرعات المعطاة في الأسابيع الأولى من شهر مارس ازدادت بـ "أكثر من الضعف" مقارنة بالشهرين الماضيين.



وفي سياق متصل أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 2.124 مليون، حتى صباح اليوم الأربعاء، فيما تجاوز عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها حول العالم 468 مليون جرعة، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأميركية، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 124 مليوناً و202 ألف حالة. كما أظهرت البيانات أن

عدد المتعافين تجاوز 45.70 مليون، فيما تجاوز إجمالي الوفيات مليونين و734 ألف حالة.

وفيما يتعلق بإعطاء اللقاحات، أظهرت البيانات المجمعة لوكالة بلومبرغ للأنباء أنه جرى إعطاء أكثر من 468 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم. وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها البرازيل ثم الهند وروسيا وفرنسا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وتركيا وألمانيا وكولومبيا والأرجنتين والمكسيك وبولندا وإيران.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا. وتتصدر الولايات المتحدة كذلك دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الصين ثم الاتحاد الأوروبي ثم الهند والمملكة المتحدة والبرازيل وتركيا وروسيا وإسرائيل. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة الملقّحين بين السكان بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

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كورونا حول العالم: 2.124 مليون إصابة... وإعطاء 468 مليون جرعة لقاح