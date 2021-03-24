إسرائيل تسجل 679 إصابة بكورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية

ياسر رشاد - القاهرة - سجلت السلطات الصحية في إسرائيل 679 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية.

ذكرت وزارة الصحة في بيان أوردته صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية، اليوم الأربعاء- أن إجمالي عدد الإصابات تجاوز الـ830 ألف حالة، تعافى منهم ما يزيد على 809 آلاف حالة.



وأشارت إلى أن حصيلة الوفيات بلغت 6131 حالة على مستوى البلاد، بينما هناك 500 حالة خطرة و252 حالة تم وضعها على أجهزة التنفس الصناعي، كما ارتفعت الحالات النشطة إلى 14 ألفًا و403 حالات.



وفي سياق متصل أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء

العالم تجاوز 2.124 مليون، حتى صباح اليوم الأربعاء، فيما تجاوز عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها حول العالم 468 مليون جرعة، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية. وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأميركية، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 124 مليوناً و202 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين تجاوز 45.70 مليون، فيما تجاوز إجمالي الوفيات مليونين و734 ألف حالة. وفيما يتعلق بإعطاء اللقاحات، أظهرت البيانات المجمعة لوكالة بلومبرغ للأنباء أنه

جرى إعطاء أكثر من 468 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم. وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها البرازيل ثم الهند وروسيا وفرنسا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وتركيا وألمانيا وكولومبيا والأرجنتين والمكسيك وبولندا وإيران.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا.

وتتصدر الولايات المتحدة كذلك دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الصين ثم الاتحاد الأوروبي ثم الهند والمملكة المتحدة والبرازيل وتركيا وروسيا وإسرائيل. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة الملقّحين بين السكان بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.



tags ذات صلة

كورونا حول العالم: 2.124 مليون إصابة... وإعطاء 468 مليون جرعة لقاح