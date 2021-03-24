المفوضية الأوروبية تعزز مراقبتها لتصدير لقاحات كورونا

ياسر رشاد - القاهرة - ستتبنى المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، تشديدا للرقابة على تصدير اللقاحات المضادة لـ"كوفيد-19" المصنوعة على أراضيها من أجل الضغط على "أسترازينيكا" وبريطانيا لوصول عادل إلى الجرعات.
دول بمنع تصدير الجرعات إلى الاتحاد الأوروبي "إما بموجب قانون أو بموجب ترتيبات تعاقدية أو غيرها، مع مصنعي اللقاحات".
يشير مشروع تعديل القواعد الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس إلى أن تقوم
وكان متحدث باسم المفوضية صرح، في مؤتمر صحفي، أمس الثلاثاء، أنالسلطة التنفيذية الأوروبية "ستتبنى مراجعة لآلية الشفافية والترخيص الخاصة صادرات" اللقاحات.
ويهدف القرار إلى زيادة إمدادات اللقاحات إلى الاتحاد الأوروبي، وسيكون على جدول الأعمال، غدا الخميس، في قمة للدول الـ27 عبر الفيديو، بينما تواجه القارة موجة ثالثة من جائحة "كوفيد-19".
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