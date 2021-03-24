حمدان بن محمد: ودع الوطن فارسًا ترجّل بعد رحلة عطاء ستبقى خالدة

ياسر رشاد - القاهرة - نعى الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية، الذي انتقل إلى جوار ربه صباح اليوم.
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ونشر حمدان تغريدة عبر حسابة الرسمي في "تويتر" قال فيها :إنا لله وإنا إليه راجعون.. ودّع الوطن اليوم رمزاً من رموزه وفارساً ترجّل بعد رحلة عطاء ستبقى خالدةنستلهم منها العبر والدروس في إعلاء شأن الوطن ونشر أسباب الخير.. نسأل الله عزّ وجّل أن يرحم الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم.. ويسكنه فسيح جناته".
وفي سياق متصل أعلن صباح اليوم الأربعاء، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وفاة أخيه الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي،ووزير المالية الإماراتي.
كتب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في تغريدة على تويتر: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. رحمك الله يا أخي وسندي ورفيق دربي.. وأحسن مثواك.. وضعت رحالك عند رب كريم رحيم عظيم".
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