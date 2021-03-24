كورونا عالميا: أكثر من 2 مليون و746 ألف وفاة و124 مليونا و807 آلاف إصابة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 24 مارس 2021 12:13 مساءً - بالتزامن مع ارتفاع وتيرة حملات التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد في مختلف دول العالم، يواصل عدو البشرية تسجبل المزيد من الأرقام.

وكشفت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي ارتفاع عدد الإصابات إلى 124 مليونا و806 آلاف و958 إصابة، الأربعاء.

كما ارتفع عدد الوفيات إلى مليونين و746 ألفا و311 حالة وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 100 مليون و842 ألفا و866 حالة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

البرازيل تسجل أكثر من 3 آلاف وفاة

سجّلت البرازيل، الثلاثاء، للمرة الأولى منذ بدء تفشّي جائحة “كوفيد-19” فيها قبل عام، أكثر من 3 آلاف وفاة ناجمة عن الفيروس، بحسب ما أعلنت وزارة الصحّة.

وقالت الوزارة إنّ أكبر دولة في أمريكا اللاتينية سجّلت 3,251 وفاة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

والبرازيل البالغ عدد سكّانها 212 مليون نسمة أصبحت منذ أكثر من أسبوعين الدولة الأولى في العالم على صعيد الخسائر البشرية الناجمة من الجائحة وقد بلغ معدل الوفيات اليومي فيها أكثر من ألفي وفاة.

وارتفعت الحصيلة الإجمالية للفيروس في البرازيل إلى 298,676 وفاة من أصل 12,1 مليون مصاب، علماً بأنّ كثيراً من العلماء يقولون إن البيانات التي تنشرها وزارة الصحة لا تعكس مدى فداحة الوضع الوبائي في البلاد.

ودفعت هذه الموجة الوبائية الثانية المستشفيات في غالبية ولايات البلاد إلى حافة الانهيار، إذ تجاوز معدّل إشغال أسرّة العناية المركّزة فيها 80%، في حين وصل احتياطي الأوكسجين للمرضى المصابين بعوارض خطيرة إلى مستويات “مقلقة” في ستّ من ولايات البلاد الـ27.

ويشكّل الوضع الوبائي في البرازيل مصدر قلق لسائر دول أمريكا الجنوبية.

مصر تسجل 648 إصابة

سجلت مصر 648 إصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، فضلا عن 43 وفاة.

وأفادت وزارة الصحة والسكان المصرية ليل الثلاثاء/الأربعاء في بيانها اليومي، بأن إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها حتى مساء الثلاثاء ارتفع إلى 196709 حالات من بينهم 11680 وفاة.

كما أعلنت الوزارة تعافي 500 وخروجهم من المستشفيات ليرتفع إجمالي المتعافين في البلاد إلى 150924 شخصا.

428 إصابة بكوريا الجنوبية

سجلت كوريا الجنوبية 428 إصابة جديدة بفيروس كورونا و3 وفيات خلال الساعات الـ 24 الماضية.

ونقلت وكالة يونهاب للأنباء عن المراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن إجمالي عدد المصابين يرتفع بذلك إلى 99 ألفا و846 والوفيات إلى 1707 وفيات.

كما تعافى 481 شخصا من مرض “كوفيد -19” الذي يسببه فيروس كورونا ليرتفع إجمالي المتعافين في البلاد إلى 91 ألفا و560 شخصا.