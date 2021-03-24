حاكم دبي يؤدي صلاة الجنازة على جثمان حمدان بن راشد

محمد الفلاح - الأربعاء 24 مارس 2021

أدى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الامارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وإلى جانبه حمدان ومكتوم بن محمد، صلاة الجنازة على جثمان الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم رحمه الله،



وأدى الصلاة إلى جانبهم في مسجد زعبيل عدد من شيوخ آل مكتوم.

يذكر أن الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي شغل منصب وزير المالية منذ التشكيل الأول لمجلس الوزراء في 9 ديسمبر 1971 ولغاية وفاته، وعُرف عنه اهتمامـه بالأعمال الإنسانية، وشـغفه بالثقافة والآداب والتطورات العلمية، وحرصه على التنمية البشرية المستدامة في بيئة عالمية مستقرة ترتكز على الحوار والشراكة.