اليمن.. "المشتركة" تستهدف تجمعات لمليشيات الحوثي في قطاع حبيل يحيى بالضالع

محمد الفلاح - الأربعاء 24 مارس 2021

سقط قتلى وجرحى من عناصر المليشيات، الأربعاء 24 مارس /آذار 2021، إثر استهداف تجمعات لها في قطاع حبيل يحيى بمحافظة الضالع، بسلاح المدفعية.

وأكدت مصادر عسكرية ميدانية، أن وحدة القناصة تمكنت من إحراق آلية تابعة للمليشيات الحوثية، بما تحمل من عتاد كانت متمركزة في منطقة الشَّامرية موقع السّقَايَة وسط قطاع بتار شمال شرقي مديرية الحُشاء بسلاح مناسب.

يشار إلى أن هذا يأتي بعد الهدوء الحذر الذي ساد مختلف الجبهات خلال اليومين الماضيين تخلله تراشقات نارية، مع تبادل للقصف المدفعي من وقت لآخر خصوصا في القطاعات الشمالية الغربية، كما تستمر المليشيات في استهداف منازل المواطنين بالأسلحة المتوسطة في بلدتي المشاريح وقروض الآهلتين بالسكان شمال غرب منطقة حجر الضالع بشكل عشوائي