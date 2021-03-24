حاكم الفجيرة: الشيخ حمدان بن راشد رجل وطني نبيل وقائد من طراز رفيع

محمد الفلاح - الأربعاء 24 مارس 2021

نعى الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم الذي وافته المنية صباح اليوم.



وقال برحيل الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم رحمه الله وأحسن مثواه تفقد الإمارات رجلا وطنيا نبيلا، وقائدا من طراز رفيع، ومفكرا اقتصاديا قل مثيله، نذر كل وقته خدمة لوطنه وبذل كل ما لديه من أجل تلبية حاجات الناس.

وأضاف، الإمارات اليوم تودع رجلا من رجالاتها تستذكر خصاله، رحمه الله، وتدرك أنه من بناة الوطن وأحد الرجال الذين رافقوا المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله والمغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم رحمه الله. في رحلة بناء هذه الدولة العظيمة.

وأتقدم بخالص عزائي إلى أخي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي؛ وإلى أبناء الفقيد رحمه الله، وإلى آل مكتوم الكرام في مصابهم الجلل وإلى شعب الإمارات الكريم وإنا لله وإنا إليه راجعون.