قتلى وجرحى حوثيون بنيران "المشتركة" في حيس بالحديدة

محمد الفلاح - الأربعاء 24 مارس 2021

سقط قتلى وجرحى من المليشيات الحوثية، إثر قيام القوات المشتركة بدك تحصينات وخنادق مستحدثة في مثلث العدين شمال مديرية حيس جنوب الحديدة.



ووفقا لمصادر عسكرية، فإن القوات المشتركة رصدت قيام عناصر المليشيات بأعمال حفر واستحداث تحصينات وخنادق جديدة في مواقع متقدمة استعداداً لارتكاب أعمال عدائية بقصف واستهداف المدنيين في المدينة.

وبعد عملية رصد دقيقة وجهت وحدة المدفعية بالقوات المشتركة ضربات مركزة للمليشيات الحوثية أوقعت خلالها قتلى وجرحى في صفوفها ودمرت التحصينات المستحدثة وضاعفت من خسائرها.

وتمكنت القوات المشتركة، في الساعات الماضية، من إخماد مصادر نيران لمليشيات الحوثي في قطاعات مدينة الصالح وكيلو 16 وشارع الخمسين والمطار، لترفع من خسائر وانتكاسات الحوثيين في جبهات القتال إثر التصعيد المستمر لوقف إطلاق النار الذي تقوم به المليشيات الإرهابية