اخبار العالم

تعرف على آخر مستجدّات فيروس كورونا حول العالم

0 نشر
متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على آخر مستجدّات فيروس حول العالم والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الأربعاء 24 مارس 2021

أظهر إحصاء لرويترز أن ما يزيد على 123.97 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و854393.

 

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.

 

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

 

الدول والمناطق                       إجمالي الوفيات                          عدد الإصابات المؤكدة

 

الولايات المتحدة                         543152                                       29929550

 

البرازيل                                    295425                                        12047526

 

الهند                                       160166                                          11686796

 

روسيا                                    223085                                           4474610

 

فرنسا                                   92908                                              4313073

 

المملكة المتحدة                  126284                                            4307304

 

إيطاليا                                105879                                            3419616

 

إسبانيا                               73744                                             3234319

 

تركيا                                 30316                                            3061520

 

ألمانيا                              74815                                             2670809.

 

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

 

الدول وترتيبها                  عدد الوفيات              عدد الإصابات

 

28- العراق                       14066                            803041

 

 36 - الأردن                     6077                             553727

 

38 - المغرب                    8769                             491834

 

40 - لبنان                       5850                             444865

 

41 - الإمارات                  1451                           444398

 

42  -              6618                            385834

الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا