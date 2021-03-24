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شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على آخر مستجدّات فيروس كورونا حول العالم والان مع التفاصيل
محمد الفلاح - الأربعاء 24 مارس 2021
أظهر إحصاء لرويترز أن ما يزيد على 123.97 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و854393.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.
وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:
الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة
الولايات المتحدة 543152 29929550
البرازيل 295425 12047526
الهند 160166 11686796
روسيا 223085 4474610
فرنسا 92908 4313073
المملكة المتحدة 126284 4307304
إيطاليا 105879 3419616
إسبانيا 73744 3234319
تركيا 30316 3061520
ألمانيا 74815 2670809.
وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:
الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات
28- العراق 14066 803041
36 - الأردن 6077 553727
38 - المغرب 8769 491834
40 - لبنان 5850 444865
41 - الإمارات 1451 444398
42 - السعودية 6618 385834