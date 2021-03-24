زيدان يبحث مع ماثيو تولر تبادل تسليم المطلوبين

وقال اعلام القضاء في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان استقبل سفير الولايات المتحدة الأمريكية في العراق السيد ماثيو تولر".

واضاف ان "الجانبان بحثا التعاون القضائي بين البلدين فيما يخص تبادل تسليم المطلوبين للقضاء ودعم فريق التحقيق الدولي (يونيتاد) المكلف بجمع الأدلة عن الجرائم المرتكبة من قبل عصابات داعش الارهابية".

