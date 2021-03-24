انت الان تتابع خبر بأستثناء مرحلة واحدة.. تربية إقليم كوردستان تقرر الإبقاء على إغلاق المدارس والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت لجنة التعليم في برلمان إقليم كردستان، اليوم الأربعاء، الإبقاء على المدارس مغلقة وعدم استئناف الدوام فيها باستثناء مرحلة الـ12 "السادس اعدادي".