انت الان تتابع خبر بأستثناء مرحلة واحدة.. تربية إقليم كوردستان تقرر الإبقاء على إغلاق المدارس والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت لجنة التعليم في برلمان إقليم كردستان، اليوم الأربعاء، الإبقاء على المدارس مغلقة وعدم استئناف الدوام فيها باستثناء مرحلة الـ12 "السادس اعدادي".
وقال رئيس لجنة التربية والتعليم في برلمان كوردستان عبد السلام دولمري في مؤتمر صحفي عقده اليوم إنه "حاليا أبواب المدارس من المرحلة الاولى لغاية المرحلة 11 ستبقى مغلقة لأنه بحسب تقارير وزارة الصحة فإن الإصابات بفيروس كورونا في ارتفاع مستمر".
واضاف إن "طلاب مرحلة الـ 12 "السادس الاعدادي" سيستمرون في مواصلة الدراسة في المدارس وفق الإجراءات الصحية والتدابير الوقائية".
واضاف إن "طلاب مرحلة الـ 12 "السادس الاعدادي" سيستمرون في مواصلة الدراسة في المدارس وفق الإجراءات الصحية والتدابير الوقائية".