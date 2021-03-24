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بالصور: بعد تزايد الاصابات بكورونا صحة الكرخ تنفذ حملة للمسح الميداني

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بغداد - ياسين صفوان - وقالت الدائرة في بيان تلقته "الخليج 365" ان فرق قطاع الاعلام للرعاية الصحية الاولية نفذت حملة ميدانية مكثفة في منطقة سوق الشرطة الرابعة لاجراء المسح عن حالات الاصابة بفايروس .

وذكر البيان ان الحملة جرت بمساندة الشرطة المجتمعية وإستهدفت إجراء فحوصات كورونا للمواطنين المشتبه بإصابتهم (مسحة الانف والفحص السريع) ومتابعة الاجراءات الوقائية المتخذة للحماية من فيروس كورونا واجراء لقاءات توعوية للحث على إرتداء الكمامة و التباعد الاجتماعي وكذلك من خلال الرسائل و الفولدرات الصحية التي تم توزيعها.


يذكر ان معدل الاصابات بفايروس كورونا في مناطق الشرطة الرابعة والخامسة والاعلام والرسالة ارتفعت خلال الايام الماضية ما سبب مخاوف لسكان المناطق المذكورة من تفشي الوباء بشكل واسع.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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