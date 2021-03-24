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مواعيد مباريات اليوم لتصفيات اوروبا المؤهلة لكأس العالم

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-03-24 | 10:02

مواعيد مباريات اليوم لتصفيات اوروبا المؤهلة لكأس العالم

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تنطلق اليوم تصفيات قارة اوربا المؤهلة الى كأس العالم قطر 2022 ، باقامة 13 مباراة لخمس مجموعات ، بينها لقاء قطر مع لوكسمبورغ
وفيما يلي مواعيد مباريات اليوم:

20:00 قطر - لوكسمبرج
20:00 تركيا - هولندا
22:45 البرتغال - إذربيجان
22:45 صربيا - إيرلندا
22:45 فنلندا - البوسنة والهرسك
22:45 فرنسا - أوكرانيا
22:45 بلجيكا - ويلز

22:45 جبل طارق - النرويج
22:45 لاتفيا - الجبل الأسود
22:45 قبرص - سلوفاكيا
22:45 مالطة - روسيا
22:45 سلوفينيا - كرواتيا
22:45 إستونيا - التشيك
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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