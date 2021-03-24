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تدمير 18 وكراً لداعش في جبال قره جوغ

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بغداد - ياسين صفوان - أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاربعاء، تدمير 18 وكراً وقتل عدد من الارهابيين في سلسلة جبال قره جوغ ضمن قاطع عمليات نينوى.
وقالت الخلية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "طيران التحالف الدولي نفذ 13 ضربة جوية استهدفت عناصر إرهابية في سلسلة جبال قره جوغ ضمن قاطع عمليات نينوى".

واضاف البيان ان "الضربات أسفرت عن تدمير 18 وكراً وقتل عدد من الارهابيين".

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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