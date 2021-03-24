تدمير 18 وكراً لداعش في جبال قره جوغ

وقالت الخلية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "طيران التحالف الدولي نفذ 13 ضربة جوية استهدفت عناصر إرهابية في سلسلة جبال قره جوغ ضمن قاطع عمليات نينوى".

واضاف البيان ان "الضربات أسفرت عن تدمير 18 وكراً وقتل عدد من الارهابيين".

