انت الان تتابع خبر تدمير 18 وكراً لداعش في جبال قره جوغ والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاربعاء، تدمير 18 وكراً وقتل عدد من الارهابيين في سلسلة جبال قره جوغ ضمن قاطع عمليات نينوى.
وقالت الخلية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "طيران التحالف الدولي نفذ 13 ضربة جوية استهدفت عناصر إرهابية في سلسلة جبال قره جوغ ضمن قاطع عمليات نينوى".
واضاف البيان ان "الضربات أسفرت عن تدمير 18 وكراً وقتل عدد من الارهابيين".
واضاف البيان ان "الضربات أسفرت عن تدمير 18 وكراً وقتل عدد من الارهابيين".