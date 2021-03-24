انت الان تتابع خبر الموارد المائية: محطة مشروع نهر خريسان ستوفر المياه الى بعقوبة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الوزارة في بيان تلقته "الخليج 365" اليوم الاربعاء، ان الوزير أكد على أهمية هذا المشروع كونه يساهم في أيصال المياه الخام الى محطات الإسالة التي تغذي قضاء بعقوبة والمناطق القريبة منه مشدداً على ضرورة الأسراع بأنجاز المشروع خلال فترة قياسية وإدخاله ضمن منظومة الري العاملة في المحافظة.



وأضاف البيان، إلى أن قلة الأيرادات الواردة من نهر سيروان ونهر ديالى وإنحسار الأمطار خلال هذه الفترة دفعت الوزارة إلى إتخاذ إجراءات سريعة وفعالة بهدف إيصال المياه الى المستحقين لأغراض السقي والشرب ومن شأنها تأمين الحصص المائية وضمان توزيعها بشكل عادل خصوصاً خلال موسم الصيف.

