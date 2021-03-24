خلاف الحريري وعون يقفز بلبنان نحو المجهول

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة

فشل الاجتماع الذي عقد بين الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، ويعد الـ18 منذ تكليف الحريري.

أزمة حكومة لبنان.. عون في مهب عاصفة "رؤساء الحكومات"

تعثر تشكيل الحكومة يضاعف أسعار الخبز في لبنان

رئيس الوزراء يقول إن الرئيس عون يصر على أن يحظى حلفاؤه السياسيون بأغلبية معطلة في الحكومة، وهو ما رفضه بدعوى مخالفتها للدستور، الأمر الذي دفع رئاسة الجمهورية اللبنانية للرد واعتبار تصريحات الحريري مرفوضة شكلا ومضمونا.

فبرغم ثقل الانهيار الاقتصادي عجز القادة اللبنانيون على الاتفاق على تشكيلة حكومية، إذ يتمسك فريق رئيس الجمهورية المتحالف مع حزب الله بالحصول على أكثرية تضمن له حق نقض القرارات الحكومية، بينما يصر الحريري وأطراف أخرى على أن تكون حقائب معينة من نصيب فريقهم السياسي.