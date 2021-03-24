شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان بن محمد: ودع الوطن اليوم رمزاً من رموزه وفارساً ترجل بعد رحلة عطاء والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نعى سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، الذي وافته المنية صباح الأربعاء.

وقال سموّه في تغريدة على حسابه في «تويتر»، «إنا لله وإنا إليه راجعون.. ودّع الوطن اليوم رمزاً من رموزه، وفارساً ترجّل بعد رحلة عطاء ستبقى خالدة نستلهم منها العبر والدروس في إعلاء شأن الوطن ونشر أسباب الخير.. نسأل الله عزّ وجّل أن يرحم الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم.. ويسكنه فسيح جناته».