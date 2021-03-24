شكرا لقرائتكم خبر عن ديوان عجمان ينعى الشيخ حمدان بن راشد.. ويعلن الحداد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان-وام

نعى ديوان صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان المغفور له باذن الله تعالى الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم الذي انتقل إلى جوار ربه صباح، الأربعاء.

وفي ما يلي نص البيان: بسم الله الرحمن الرحيم.. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي.. صدق الله العظيم.

وينعي ديوان حاكم عجمان بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره المغفور بإذن الله تعالى الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم الذي انتقل إلى جوار ربه.

هذا وقد تقرر إعلان الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام في إمارة عجمان لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من اليوم.

تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته وألهم عموم آل مكتوم الكرام جميل الصبر والسلوان .. إنا لله وإنا إليه راجعون.

وتقدم صاحب السمو حاكم عجمان بصادق العزاء والمواساة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وأنجال الفقيد وذويه وعموم آل مكتوم الكرام.. سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وأنجال الفقيد وذويه وآل مكتوم الكرام الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنا إليه راجعون".