شكرا لقرائتكم خبر عن تشجيع الصناعة الوطنية فرصة هامة من خلال مشروعات "حياة كريمة".. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأتى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لتطوير القرى وتحقيق التنمية الشاملة للمجتمع الريفى، فرصة هامة وحيوية لدعم الصناعة الوطنية ومن ثم توفير فرص عمل وخفض البطالة .

وفى تصريحات مسبقة لاتحاد الصناعات المصرية، فقد تم التأكيد على أهمية هذا المشروع فى دعم الصناعة الوطنية، كما أن حجم الأعمال المطلوب سيسهم بالفعل فى تقديم أسعار مخفضة للمستلزمات الخاصة بالمشروع، وستتم مخاطبة كل المصانع والشركات لتحديد قدرتها على الإنتاج المطلوب والأصناف المختلفة والاتفاق على أفضل الأسعار.

وبناء على التوجيه الرئاسى بالعمل من أجل الاعتماد على الصناعة المصرية فى شراء مستلزمات مشروعات التطوير، وأكدت الحكومة على مشاركة المصانع المصرية في مبادرة حياة كريمة، وستسهم في تشغيل المصانع بكامل طاقاتها الانتاجية، وتأتى الأهداف فى ذلك :

- تلبية كافة احتياجات تنفيذ المبادرة من خلال الصناعة المحلية.

- شراء كافة المستلزمات المطلوبة للمبادرة لمدة 3 سنوات المستهدف فيه تطوير القرى .

-فتح الباب أمام الصناعة المحلية للانضمام للمبادرة بالتسجيل لدى مركز تحديث الصناعة .

- يسهم هذا التشجيع فى إيجاد فرصة لدخول استثمارات جديدة في السوق المحلي .

- استغلال كافة مساحات الاراضى الشاغرة في مختلف المناطق الصناعية لتحقيق الاستغلال الأمثل منها.