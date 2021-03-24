حصول محطة معالجة مياه الصرف بعتاقة على شهادة "الإدارة المستدامة"

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس- حسام الدين أحمد:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، حصول محطة معالجة الصرف الصحي بعتاقة في السويس على تجديد اعتماد شهادة الإدارة الفنية المستدامة T.S.M.

وأوضح اللواء عبدالحميد عصمت رئيس مجلس إدارة الشركة، أن الشهادة يجري منحها بعد مراجعة المعايير الخاصة بالتشغيل الأمثل للمحطات واتباع تعليمات التشغيل القياسية لجميع مراحل التشغيل وتوفير مؤشرات الأداء شهريًا، ومعايير المراقبة وضبط الجودة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف رئيس الشركة أن حصول محطة معالجة عتاقة على شهادة التجديد TSM جاء عقب تفقد المفتشين المعتمدين وممثلي الشركة القابضة لمياه الشرب للتأكد من استيفاء كافة المتطلبات الخاصة بالإدارة الفنية المستدامة TSM، وتعمل المحطة بطاقة معالجة 130 ألف متر مكعب من مياه الصرف في اليوم.