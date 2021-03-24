عزوف الصيادين عن العمل لليوم الثاني بسبب نوة "الحسوم" في بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد- طارق الرفاعي:

تسببت نوة الحسوم، في عزوف الصيادين بميناء الصيد في محافظة بورسعيد عن الخروج في رحلات صيد، لليوم الثاني على التوالي، اليوم الأربعاء، حرصًا على أرواحهم.

وأكد محمد السحراوى، نقيب الصيادين ببورسعيد، توقف حركة الصيد بالميناء نتيجة عزوف الصيادين عن الصيد بسبب نوة "الحسوم" وارتفاع الأمواج، وسرعة الرياح وشبه انعدام للرؤية بسبب الرياح المحملة بالأتربة.

وناشد نقيب الصيادين زملائه بعدم مغادرة الميناء حتى انتهاء النوة، حفاظًا على أرواحهم من مخاطر ارتفاع الأمواج وسرعة الرياح والرؤية الضعيفة.