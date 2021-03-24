اعتقال إيران لسائح فرنسي يعقد محاولة حل التوترات النووية

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 24 مارس 2021 10:17 صباحاً - منذ ساعة واحدة

يواصل النظام الإيراني سياسة ابتزاز المجتمع الدولي بملف المعتقلين الأجانب ، ويرى محللون أن اعتقل إيران لسائح فرنسي من الممكن أن يعقد محاولة حل التوترات النووية مع إيران، وفقا لموقع صوت أميركا.

وقال برنارد أوركيد، عالم جغرافي ومتخصص في إيران، أن القضايا المرفوعة ضد السائح الفرنسي بنيامين بريير، واعتقال الأكاديمية الإيرانية الفرنسية فريبا عادلخاه، عام 2019، سيكون لهما تأثير على محادثات خطة العمل الشاملة المشتركة أو غيرها من المفاوضات بين البلدين.

وكانت طهران اعتقلت أوركيد أثناء زيارته لإيران بطائرته المسيرة والميني فان. ولا يزال محتجزًا، ووجهت إليه تهمة التجسس و”نشر الدعاية ضد النظام”. ونفى محاموه التهم الموجهة إليه. إذا ثبتت إدانته، يمكن أن يحكم عليه بالإعدام.

السائح الفرنسي بنيامين بريير

وقضية بريير هي الأحدث في سلسلة ضد الأجانب في وقت تصاعدت فيه التوترات بين إيران والغرب بشأن أنشطة إيران النووية.

وتسعى فرنسا، جنبًا إلى جنب مع بريطانيا وألمانيا والاتحاد الأوروبي، إلى جلب الولايات المتحدة وإيران إلى طاولة المفاوضات لإجراء محادثات غير رسمية كخطوة أولى نحو إحياء اتفاق طهران النووي لعام 2015، المعروف أيضًا باسم خطة العمل الشاملة المشتركة.

ومع ذلك، تتزايد التوترات بشأن الأنشطة النووية لطهران وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكين، الشهر الماضي، إن إيران “تسير في الاتجاه الخاطئ”. وكرر جان إيف لودريان، وزير الخارجية الفرنسي، هذه المخاوف.

وصرح مصدر بوزارة الخارجية الفرنسية بأن الحكومة الفرنسية على اتصال منتظم مع بريير. لكن المسؤولين الفرنسيين تمسكوا باستراتيجيتهم المعتادة المتمثلة في الحفاظ على السرية عند التعامل مع إيران من أجل زيادة فرص الحصول على إطلاق سراح مواطنيهم.

ويشير المحللون إلى تاريخ القادة الإيرانيين في استخدام الرهائن للحصول على ما يريدون.

أكد محمد رضا جليلي، أستاذ العلاقات الدولية الفخري بمعهد جنيف للدراسات العليا، أن إيران تستخدم الرهائن الغربيين كسلاح دبلوماسي للإفراج عن مواطنيهم الموالين للنظام المحكوم عليهم في فرنسا وبلجيكا ودول أخرى.