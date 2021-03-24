وفاة مجندة أوكرانية بعد تلقيها لقاح كوفيشيلد المضاد لكورونا

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 24 مارس 2021 10:17 صباحاً - منذ ساعتين

أعلن الجيش الأوكراني، عن وفاة إحدى المجندات بعد يومين من تلقيها لقاح كوفيشيلد، لكن لم يتم التأكد بعد من سبب الوفاة.

وأضاف في بيان أمس الثلاثاء أن المجندة فقدت الوعي فجأة رغم أنها لم تكن تعاني من أي مشكلات.

وهذه أول حالة وفاة يتم الإعلان عنها منذ أن بدأت أوكرانيا حملة التطعيم في فبراير بعد تلقيها أول 500 ألف جرعة من لقاح كوفيشيلد، النسخة الهندية من لقاح أسترازينيكا.

يأتي ذلك في الوقت الذي قالت هيئة مراقبة الأدوية في الاتحاد الأوروبي إنها ما زالت على قناعة بأن فوائد لقاح أسترازينيكا المضاد لكوفيد-19 تفوق مخاطره وذلك بعد تحقيق في تقارير حول حدوث تجلط للدم دفعت أكثر من 12 دولة لتعليق استخدامه.

وتسببت المخاوف بشأن ارتباط الجلطة الدموية بلقاح أسترازينيكا بحالة ذعر في أوروبا، لكن الخبراء يشيرون إلى أن هناك أسباب عدة للجلطة الدموية قد تكون بعيدة عن اللقاح.

وأوقفت دول أوروبية مؤقتا، الجمعة، التطعيم باستخدام لقاح أسترازينيكا لحين صدور بيان مكتوب عن الهيئة الأوروبية المنظمة للأدوية يبدد كافة الشكوك بشأن أمان اللقاح.

وجاء إيقاف التطعيم بهذا اللقاح في ظل تقارير أشارت إلى تكون جلطات في الدم لدى بعض من تلقوه.